De la balade à l’herbier: découvrir la nature dans les pas de George Sand Farges-en-Septaine

De la balade à l’herbier: découvrir la nature dans les pas de George Sand

6 rue des Epinettes Farges-en-Septaine Cher

Gratuit

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

2026-06-13

#CD18 De la promenade à l’herbier, la nature selon George Sand

Atelier promenade découverte de la nature cueillette, recherche documentaire et fabrication d’un herbier 0 .

6 rue des Epinettes Farges-en-Septaine 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 70 02 labiblidefarges@laposte.net

English :

#CD18 From the walk to the herbarium, nature according to George Sand

