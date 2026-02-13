De la balade à l’herbier: découvrir la nature dans les pas de George Sand Farges-en-Septaine
De la balade à l’herbier: découvrir la nature dans les pas de George Sand
6 rue des Epinettes Farges-en-Septaine Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
2026-06-13
#CD18 De la promenade à l’herbier, la nature selon George Sand
Atelier promenade découverte de la nature cueillette, recherche documentaire et fabrication d’un herbier 0 .
6 rue des Epinettes Farges-en-Septaine 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 70 02 labiblidefarges@laposte.net
English :
#CD18 From the walk to the herbarium, nature according to George Sand
