De la lumière à l’intelligence artificielle : Ajoux sous les projecteurs …, Eglise de Greytus, Ajoux

Informations pratiques

De la lumière à l’intelligence artificielle : Ajoux sous les projecteurs … 18 et 19 septembre Eglise de Greytus Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Depuis près de deux siècles, la photographie accompagne les transformations de notre société, entre innovation technique, expression artistique et mémoire du monde. Cette exposition propose un voyage à travers son histoire, des premiers procédés aux technologies d’intelligence artificielle d’aujourd’hui. Elle met également en lumière le patrimoine photographique local du village d’Ajoux en Ardèche, à travers une sélection d’appareils, d’objets et de documents généreusement prêtés par les habitants. Entre histoire universelle et mémoire locale, ce parcours invite à découvrir comment la photographie façonne notre regard sur le réel et contribue à préserver les traces de notre territoire.

Eglise de Greytus AJOUX 07000 Ajoux 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 75 51 87 03 L’église d’Ajoux restaurée se trouve au hameau de Greytus.

Elle accueille diverses expositions et concerts. Parking gratuit sur place. PMR bienvenu-e-s.

Journées européennes du patrimoine

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