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De la lumière à l’intelligence artificielle : Ajoux sous les projecteurs …, Eglise de Greytus, Ajoux

vendredi 18 septembre 2026 · Eglise de Greytus · Ajoux

De la lumière à l’intelligence artificielle : Ajoux sous les projecteurs …, Eglise de Greytus, Ajoux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise de Greytus
Adresse
AJOUX 07000
Ville
07000 Ajoux
Département
Ardèche

De la lumière à l’intelligence artificielle : Ajoux sous les projecteurs … 18 et 19 septembre Eglise de Greytus Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Depuis près de deux siècles, la photographie accompagne les transformations de notre société, entre innovation technique, expression artistique et mémoire du monde. Cette exposition propose un voyage à travers son histoire, des premiers procédés aux technologies d’intelligence artificielle d’aujourd’hui. Elle met également en lumière le patrimoine photographique local du village d’Ajoux en Ardèche, à travers une sélection d’appareils, d’objets et de documents généreusement prêtés par les habitants. Entre histoire universelle et mémoire locale, ce parcours invite à découvrir comment la photographie façonne notre regard sur le réel et contribue à préserver les traces de notre territoire.

Eglise de Greytus AJOUX 07000 Ajoux 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 75 51 87 03 L’église d’Ajoux restaurée se trouve au hameau de Greytus.
Elle accueille diverses expositions et concerts. Parking gratuit sur place. PMR bienvenu-e-s.
Journées européennes du patrimoine

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