De la médecine légale d’hier à celle de demain Route du Radôme Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou

De la médecine légale d’hier à celle de demain

Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Conférence Société et Sciences ArmorScience

Intervention du Dr Robert GELIS Médecin Légiste et Expert Judiciaire

Le conférencier commencera, tout d’abord, par définir la médecine légale et précisera son domaine d’application.

Il effectuera ensuite un rapide historique de la médecine légale et évoquera son évolution en listant quelques perspectives d’avenir.

Après avoir indiqué comment devenir médecin légiste, il abordera le fonctionnement de cette discipline et traitera en particulier de ses rapports avec la Justice. Des précisions seront également apportées pour la médecine légale du mort et du vivant.

La seconde partie de la conférence sera consacrée plus particulièrement à la description des principales missions du médecin légiste

Comment se déclenche une enquête et qui la conduit ? ;

Comment sont réalisés un examen de blessé, une levée de corps, une autopsie ;

Qu’attend le Magistrat du médecin légiste ?

Le médecin légiste sera amené à apporter des réponses à de nombreuses question relatives aux faits, à la fois pour les morts et les vivants blessés. Sa mission se termine par la rédaction d’un rapport circonstancié et le témoignage à la Cour d’Assise.

Enfin, une ou deux anecdotes viendront illustrer le propos concernant les activités périphériques propres au médecin Expert de Justice. .

Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement De la médecine légale d’hier à celle de demain Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose