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Vide grenier Pleumeur-Bodou

Vide grenier Pleumeur-Bodou vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 3 Place du Bourg

Ville : 22560 Pleumeur-Bodou

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Pleumeur-Bodou

Vide grenier

3 Place du Bourg Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Un enfant une famille bretonne
Buvette et restauration   .

3 Place du Bourg Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 94 72 46 

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English :

L’événement Vide grenier Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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