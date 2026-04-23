Vide grenier Pleumeur-Bodou
Vide grenier Pleumeur-Bodou vendredi 8 mai 2026.
Pleumeur-Bodou
Vide grenier
3 Place du Bourg Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Un enfant une famille bretonne
Buvette et restauration .
3 Place du Bourg Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 94 72 46
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English :
L’événement Vide grenier Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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