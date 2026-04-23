Pleumeur-Bodou

Vide grenier

3 Place du Bourg Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Un enfant une famille bretonne

Buvette et restauration .

3 Place du Bourg Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 94 72 46

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English :

L’événement Vide grenier Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose