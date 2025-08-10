DE LA MORT QUI TUE – Cie LADY COCKTAIL, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

DE LA MORT QUI TUE – Cie LADY COCKTAIL 5 et 6 septembre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

GRATUIT, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T18:15:00+02:00 – 2026-09-05T19:25:00+02:00

Fin : 2026-09-06T17:15:00+02:00 – 2026-09-06T18:25:00+02:00

Pour ouvrir la saison, la compagnie belge Lady Cocktail adapte son spectacle déluré et vertigineux pour la piste du Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Adeptes d’un cirque périlleux et d’humour grinçant, quatre acrobates s’attaquent à la mort pour célébrer l’urgence de vivre, s’employant à des défis risqués et délirants : trapèze ballant, sangles aériennes, corde volante, lancer de couteaux et autres expérimentations hasardeuses. À bout de bras, les pieds dans le vide, la lame du couteau frôlant la chair, ce gang au cœur tendre nous attrape au vol. Puisque la mort est inéluctable, vu que nous l’avons aux trousses, autorisons-nous à nous marrer un bon coup tant qu’il est encore temps… Tant qu’y’a pas mort d’homme ! De La Mort Qui Tue, c’est une heure pour se sentir vivant, faire grimper le cardio, rire, s’embrasser, chanter, hurler ; une heure pour chahuter la faucheuse dans un spectacle exutoire et jubilatoire. De la haute-voltige spectaculaire qui prend toute sa puissance sous la coupole du Cirque-Théâtre.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}]

HAUTE-VOLTIGE ET HUMOUR NOIR 1H10 / TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS / SUR LA PISTE DU CIRQUE-THÉÂTRE