Elbeuf

De la mort qui tue Cie Lady Cocktail

2 rue Augustin Henry Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:15:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

HAUTE-VOLTIGE ET HUMOUR NOIR

1H10 / TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS / SUR LA PISTE DU CIRQUE-THÉÂTRE

Ne devrions-nous pas juste réapprendre à risquer de vivre ?

Pour ouvrir la saison, la compagnie belge Lady Cocktail adapte son spectacle déluré et vertigineux pour la piste du Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Adeptes d’un cirque périlleux et d’humour grinçant, quatre acrobates s’attaquent à la mort pour célébrer l’urgence de vivre, s’employant à des défis risqués et délirants trapèze ballant, sangles aériennes, corde volante, lancer de couteaux et autres expérimentations hasardeuses. À bout de bras, les pieds dans le vide, la lame du couteau frôlant la chair, ce gang au cœur tendre nous attrape au vol. Puisque la mort est inéluctable, vu que nous l’avons aux trousses, autorisons-nous à nous marrer un bon coup tant qu’il est encore temps… Tant qu’y’a pas mort d’homme ! De La Mort Qui Tue, c’est une heure pour se sentir vivant, faire grimper le cardio, rire, s’embrasser, chanter, hurler ; une heure pour chahuter la faucheuse dans un spectacle exutoire et jubilatoire. De la haute-voltige spectaculaire qui prend toute sa puissance sous la coupole du Cirque-Théâtre. .

2 rue Augustin Henry Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

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English : De la mort qui tue Cie Lady Cocktail

L’événement De la mort qui tue Cie Lady Cocktail Elbeuf a été mis à jour le 2026-06-24 par Seine-Maritime Attractivité