De la mort qui tue Sables Blancs Concarneau

De la mort qui tue

Sables Blancs Parc des Sables Blancs Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Autour d’un portique de 11m de haut, quatre artistes nous emmènent dans un voyage frissonnant pour nous, car périlleux pour eux. Le théâtre et l’humour ne sont jamais bien loin de leurs expérimentations hasardeuses. Comme ils le disent eux-mêmes la mort est inéluctable et vu que nous l’avons aux trousses, autorisons-nous à nous marrer un bon coup tant qu’il est encore temps .

Cirque aérien par la Cie Lady Coktail (Belgique) .

Sables Blancs Parc des Sables Blancs Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De la mort qui tue

L’événement De la mort qui tue Concarneau a été mis à jour le 2026-01-10 par OTC CCA