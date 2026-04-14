De la moutarde pour observer des vers de terre ?, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

De la moutarde pour observer des vers de terre ? Dimanche 27 septembre, 10h00 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

Gratuit. Dès 4 ans. Bottes recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

Devenez de petits scientifiques et faites sortir les vers de terre grâce à une drôle d’expérience à la moutarde ! Observez, comptez, testez et découvrez pourquoi ces champions du sol sont indispensables. À partir de 4 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Devenez de petits scientifiques et faites sortir les vers de terre grâce à une drôle d’expérience à la moutarde ! vers terre