De la nouvelle athènes à la plaine monceau : de l’intimité au raffinement Musée Gustave Moreau Paris

De la ferveur romantique de la Nouvelle Athènes aux cercles élégants de la Plaine Monceau, ce projet interdisciplinaire mêle récits, lectures et musique, dans une mise en espace sensible et immersive. Ce programme s’inscrit en résonance avec les parcours “visite-promenade” proposés par les musées Gustave Moreau et Jean-Jacques Henner, et met à l’honneur les salons musicaux du XIXe siècle, lieux de création, de partage et d’émotion.

Cinq comédiens, élèves de la classe d’Agnès Adam, interprètent des textes de Victor HUGO, George SAND, Alfred de MUSSET et Marcel PROUST. Six pianistes des classes d’Anthony Burlot et de Yumeto Suenaga accompagnent six chanteurs et chanteuses des classes de Doris Lamprecht et Yves Coudray, dans un florilège de grandes œuvres romantiques. Les musiques de CHOPIN, BERLIOZ, LISZT, GOUNOD, Viardot, Saint-Saëns, Fauré, Chausson, Hahn et Debussy dialoguent avec les mots des grands auteurs, pour faire revivre l’esprit des salons où l’art se partageait dans l’intimité et le raffinement.

__________

Date et heure Lieu Le mardi 27 janvier 2026 à 18h30 au musée Gustave Moreau Le mercredi 28 janvier 2026 à 15h30 au Musée Jean-Jacques Henner

Dans le cadre d’un parcours artistique inédit, les conservatoires des 8ème et 9ème arrondissements vous invitent à une promenade musicale et littéraire au cœur des salons parisiens du XIXe siècle.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 15h30 à 16h30

Le mardi 27 janvier 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-27T19:30:00+01:00

fin : 2026-01-28T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-27T18:30:00+02:00_2026-01-27T20:00:00+02:00;2026-01-28T15:30:00+02:00_2026-01-28T16:30:00+02:00

Musée Gustave Moreau 14 Rue Catherine de la Rochefoucauld 75009 Paris

+33144538686



Afficher la carte du lieu Musée Gustave Moreau et trouvez le meilleur itinéraire

