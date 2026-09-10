De la plante à la couleur : Exposition, Le 20 mille, Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Le 20 mille · Nantes
Informations pratiques
De la plante à la couleur : Exposition Mercredi 16 septembre, 18h30 Le 20 mille Loire-Atlantique
Gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T21:30:00+02:00
Cette exposition pédagogique et créative invite le public à découvrir l’univers fascinant des colorants et pigments issus des plantes. À travers les créations de Sandrine Lavandier, de La Lavandière, elle met en lumière un savoir-faire ancien, partagé dans de nombreuses cultures à travers le monde, où feuilles, fleurs, racines, écorces et fruits deviennent sources de couleurs naturelles.
Aquarelles végétales, teintures sur tissus, pastels, tataki zome, ecoprint… autant de techniques artisanales qui révèlent la richesse des plantes et la poésie de leurs empreintes. Chaque pièce présentée témoigne d’un dialogue sensible entre la nature, la matière et le geste créatif.
Accessible à tous, cette exposition propose une approche à la fois artistique, écologique et expérimentale. Elle invite petits et grands à regarder autrement le végétal qui nous entoure, à comprendre comment les couleurs peuvent naître de la nature, et à s’émerveiller devant des pratiques simples, anciennes et toujours profondément actuelles.
Une belle occasion de venir explorer des techniques créatives, durables et inspirantes, au croisement de l’art, de l’artisanat et du vivant.
Découvrez aussi le cycle d’ateliers «les vendredis colorés»
Boissons et grignotis offerts
Le 16 septembre 2026
Entrée libre entre 18h30 et 21h30
au 20mille
20 boulevard Jules Verne
44300 Nantes
arrêt Rond-point de Paris
Exposition jusqu’au 18 novembre 2026
–––
Sandrine de La Lavandière
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/de-la-plante-a-la-couleur-exposition/date:2026-09-16 »}]
Quand les plantes deviennent couleurs exposition artiste
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