De la plante à la couleur : Exposition, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

De la plante à la couleur : Exposition Mercredi 16 septembre, 18h30 Le 20 mille Loire-Atlantique

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T21:30:00+02:00

Cette exposition pédagogique et créative invite le public à découvrir l’univers fascinant des colorants et pigments issus des plantes. À travers les créations de Sandrine Lavandier, de La Lavandière, elle met en lumière un savoir-faire ancien, partagé dans de nombreuses cultures à travers le monde, où feuilles, fleurs, racines, écorces et fruits deviennent sources de couleurs naturelles.

Aquarelles végétales, teintures sur tissus, pastels, tataki zome, ecoprint… autant de techniques artisanales qui révèlent la richesse des plantes et la poésie de leurs empreintes. Chaque pièce présentée témoigne d’un dialogue sensible entre la nature, la matière et le geste créatif.

Accessible à tous, cette exposition propose une approche à la fois artistique, écologique et expérimentale. Elle invite petits et grands à regarder autrement le végétal qui nous entoure, à comprendre comment les couleurs peuvent naître de la nature, et à s’émerveiller devant des pratiques simples, anciennes et toujours profondément actuelles.

Une belle occasion de venir explorer des techniques créatives, durables et inspirantes, au croisement de l’art, de l’artisanat et du vivant.

Découvrez aussi le cycle d’ateliers «les vendredis colorés»

Boissons et grignotis offerts

Le 16 septembre 2026

Entrée libre entre 18h30 et 21h30

au 20mille

20 boulevard Jules Verne

44300 Nantes

arrêt Rond-point de Paris

Exposition jusqu’au 18 novembre 2026

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Sandrine de La Lavandière

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/de-la-plante-a-la-couleur-exposition/date:2026-09-16 »}]

Quand les plantes deviennent couleurs exposition artiste