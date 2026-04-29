De la terrasse du pavillon aux coulisses de la Réserve naturelle Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire Bouaye

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 13:15 – 15:45

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Maison du Lac de Grand-Lieu et la Société Nationale de Protection de la Nature vous invitent à une découverte du patrimoine naturel et historique du Lac de Grand-Lieu. Depuis la terrasse du pavillon, laissez-vous émerveiller par le ballet quotidien des oiseaux sur le lac. Puis, en compagnie du gestionnaire de la Réserve naturelle, plongez dans les coulisses de ce site d’exception : actions de protection et suivis scientifiques vous seront dévoilés. Une sortie d’immersion privilégiée au cœur d’un site vivant, entre observation, transmission et émerveillement.

Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire Bouaye 44830

02 40 32 62 81



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