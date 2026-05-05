De la terrasse du pavillon aux coulisses de la Réserve naturelle, Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire, Bouaye

De la terrasse du pavillon aux coulisses de la Réserve naturelle Samedi 19 septembre, 13h15 Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Maison du Lac de Grand-Lieu et la Société Nationale de Protection de la Nature vous invitent à une découverte du patrimoine naturel et historique du Lac de Grand-Lieu. Depuis la terrasse du pavillon, laissez-vous émerveiller par le ballet quotidien des oiseaux sur le lac. Puis, en compagnie du gestionnaire de la Réserve naturelle, plongez dans les coulisses de ce site d’exception : actions de protection et suivis scientifiques vous seront dévoilés. Une sortie d’immersion privilégiée au cœur d’un site vivant, entre observation, transmission et émerveillement.

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À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez le patrimoine naturel et historique du Lac de Grand-Lieu Lac de Grand-Lieu ornithologie