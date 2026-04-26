Fête des Plantes au Lycée agricole Daniel Brottier Lycée agricole Daniel Brottier Bouaye

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Renseignements : 02 40 32 51 90 ou lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org Tout public, Jeune Public, En famille

Le lycée agricole Daniel Brottier Apprentis d’Auteuil organise le dimanche 7 juin 2026 la 3e édition de la Fête des Plantes à Bouaye. Au programme, de 10h à 18h :- Venez à la rencontre de plus de 25 producteurs du territoire.- Vente de plantes : découvrez une large sélection de plantes d’intérieur, de fleurs, arbres et arbustes de jardin et de légumes.- Produits locaux : dégustez et offrez nos conserves, tisanes, miels, confitures et autres délices faits maison. (Pensez à apporter des paniers pour vos achats)- Visite des serres maraîchères : plongez dans l’univers de nos serres et de nos massifs jardiniers.- Restauration sur place : profitez de nos différents stands.- Animations pour enfants : des activités ludiques pour les plus jeunes.- Balades à poney : offrez à vos enfants une promenade inoubliable à dos de poney.- Loterie des jardiniers : tentez votre chance et remportez de superbes lots !

Lycée agricole Daniel Brottier Bouaye 44830

02 40 32 51 90 https://danielbrottier.apprentis-auteuil.org/ lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org https://danielbrottier.apprentis-auteuil.org/fete-des-plantes-le-dimanche-18-mai-2025-au-lycee-agricole-daniel-brottier-a-bouaye/



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