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Fête des Plantes au Lycée agricole Daniel Brottier Lycée agricole Daniel Brottier Bouaye

Fête des Plantes au Lycée agricole Daniel Brottier Lycée agricole Daniel Brottier Bouaye

Fête des Plantes au Lycée agricole Daniel Brottier Lycée agricole Daniel Brottier Bouaye dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Lycée agricole Daniel Brottier

Adresse : Allée Daniel Brottier

Ville : 44830 Bouaye

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Entrée libre Renseignements : 02 40 32 51 90 ou lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 10:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre Renseignements : 02 40 32 51 90 ou lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org Tout public, Jeune Public, En famille 

Le lycée agricole Daniel Brottier Apprentis d’Auteuil organise le dimanche 7 juin 2026 la 3e édition de la Fête des Plantes à Bouaye. Au programme, de 10h à 18h :- Venez à la rencontre de plus de 25 producteurs du territoire.- Vente de plantes : découvrez une large sélection de plantes d’intérieur, de fleurs, arbres et arbustes de jardin et de légumes.- Produits locaux : dégustez et offrez nos conserves, tisanes, miels, confitures et autres délices faits maison. (Pensez à apporter des paniers pour vos achats)- Visite des serres maraîchères : plongez dans l’univers de nos serres et de nos massifs jardiniers.- Restauration sur place : profitez de nos différents stands.- Animations pour enfants : des activités ludiques pour les plus jeunes.- Balades à poney : offrez à vos enfants une promenade inoubliable à dos de poney.- Loterie des jardiniers : tentez votre chance et remportez de superbes lots !

Lycée agricole Daniel Brottier Bouaye 44830
02 40 32 51 90 https://danielbrottier.apprentis-auteuil.org/ lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org https://danielbrottier.apprentis-auteuil.org/fete-des-plantes-le-dimanche-18-mai-2025-au-lycee-agricole-daniel-brottier-a-bouaye/


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