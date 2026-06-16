De la Terre à la Lune : les activités de navigation spatiale à l’Agence Spatiale Européenne ENAC Alumni Toulouse mardi 23 juin 2026.

De la Terre à la Lune : les activités de navigation spatiale à l’Agence Spatiale Européenne ENAC Alumni Toulouse Mardi 23 juin, 18h30

De la Terre à la Lune : les activités de navigation spatiale à l’Agence Spatiale Européenne par ENAC Alumni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-23T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-23T19:30:00.000+02:00

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ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Toulouse



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