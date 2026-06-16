De la Terre à la Lune : les activités de navigation spatiale à l’Agence Spatiale Européenne ENAC Alumni Toulouse
De la Terre à la Lune : les activités de navigation spatiale à l’Agence Spatiale Européenne ENAC Alumni Toulouse mardi 23 juin 2026.
De la Terre à la Lune : les activités de navigation spatiale à l’Agence Spatiale Européenne ENAC Alumni Toulouse Mardi 23 juin, 18h30
De la Terre à la Lune : les activités de navigation spatiale à l’Agence Spatiale Européenne par ENAC Alumni
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-23T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-23T19:30:00.000+02:00
1
ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Toulouse
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Toulouse
- « RESSAC » D’ANTONE ARRIO, Théâtre Jules Julien, Toulouse 16 juin 2026
- « ZONE SÉCURISÉE » D’ANTONIN MUTI, Théâtre Jules Julien, Toulouse 16 juin 2026
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 16 juin 2026
- « LE GOÛT DU SEL » DE JULIETTE SIMON-COMBES, Théâtre Jules Julien, Toulouse 16 juin 2026
- Club de lecture, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse 16 juin 2026