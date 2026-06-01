« ZONE SÉCURISÉE » D’ANTONIN MUTI, Théâtre Jules Julien, Toulouse
« ZONE SÉCURISÉE » D’ANTONIN MUTI, Théâtre Jules Julien, Toulouse mardi 16 juin 2026.
« ZONE SÉCURISÉE » D’ANTONIN MUTI Mardi 16 juin, 14h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T14:30:00+02:00
Jeudi 11 juin à 15h
Samedi 13 juin à 14h
Mardi 16 juin à 14h
Durée : 30 minutes
Ouyouhyiyiyi Louuyouuul Glo cke GZBLLLLÈÈÈÈÈ Fourrhou lOUbap Gleu ck peu Férro Ahhgoaaaauuu Bap Bop Popb Podep Trrott Wouuuiii GRIihhhhhhhhhhhhzww Gleuu peu Gloc k t Trrrii Trrreo Mémooooooo Éhoow ÉWow WouwOOw Ouhow Ouhou Ohwow Ohwonw Ohwanw Ohwainw Ohwéainw Ohwéan Ohwéans Ohcéans Océans.
Les océans.
Ils recouvrent plus de 70 % de notre Terre et sont remplis d’un écosystème aussi vaste que magique.
Un lieu fascinant et rafraîchissant attirant notamment les familles et les groupes d’amis, lorsque l’été arrive. Les espèces animales et végétales que l’on peut y trouver sont extraordinairement diverses.
Mais au-delà de l’univers marin connu, il existe une vie cachée.
Aujourd’hui, en 2052, cette vie secrète s’est développée et les animaux marins ont formé des cités marines afin de s’adapter à un monde en constante évolution.
Alors plongeons dans les abysses afin d’observer l’une d’entre elles, car les courants qui la traversent semblent être assez mouvementés…
Distribution :
Avec : Valentin Jezequel, Antonin Muti, Iloni Catala-Bailly, Mathilde Treneule, Gustave Rivoallon, Elsa Touafchia, Naïs Salsilli, Samuel Noble, Anaïs-Louna Sanchez, Axel Fauvel, Suzanne, Gaston Blangy, Anna Gasior
Regard Extérieur : Margaux Migliorero
Création plastique : Juliette Berger, Anaïs Hutinet, Anita Camardese, Raphaëll Lacassie
Création chorégraphique : Marius Delaire
Création sonore : Élie Serre-Ané
Voix off : Cyril Bacalerie
Textes : Antonin Muti, Malik et Artie, Texte collectif
Affiche : Lunaa Bret
Accompagné par : Katharina Stalder, Sarah Freynet, Nuria Yeznikian
Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
→ Projet personnel d’Antonin Muti, Cycle Spécialisé 3e année théâtre Conservatoire de Toulouse
Copyright : Luna Bret
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