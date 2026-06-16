MES SAMEDIS DÉCOUVERTE A L’ESPACE TOURISME CULTURE & PATRIMOINE ESPACE TOURISME HAUTE-GARONNE Toulouse

Toulouse

MES SAMEDIS DÉCOUVERTE A L’ESPACE TOURISME CULTURE & PATRIMOINE

ESPACE TOURISME HAUTE-GARONNE 14 Rue de Bayard Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez découvrir les musées, l’artisanat, et toute la programmation musicale et culturelle de l’été, et profiter d’animations gratuites !

Dans le cadre des samedis découverte, Haute-Garonne Tourisme vous propose une journée spéciale dédiée à la Culture et au Patrimoine.

A l’Espace Tourisme Haute-Garonne, en plein cœur de Toulouse, venez rencontrer nos partenaires Le Musée de l’Aurignacien, le Musée Archéologique de Saint-Bertrand-de-Comminges, le conteur des cimes, le sculpteur Karl Lefebvre et découvrir la programmation des festivals de l’été Le festival du Comminges, le festival Marbre et Art de Saint-Béat et les 31 notes d’été.

De 10h à 16h, les équipes présenteront leurs activités autour d’animations (se nourrir à la Préhistoire, concours de dessins, quiz, démonstration de sculpture, contes…), et d’un jeu-concours avec des entrées à gagner.

Une journée conviviale pour préparer vos prochaines escapades en Haute-Garonne et découvrir les nombreuses activités du territoire. .

ESPACE TOURISME HAUTE-GARONNE 14 Rue de Bayard Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 99 44 00 bienvenue@tourismehg.com

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English :

Come and discover museums, arts and crafts, and the whole summer’s musical and cultural program, and enjoy free entertainment!

L’événement MES SAMEDIS DÉCOUVERTE A L’ESPACE TOURISME CULTURE & PATRIMOINE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE