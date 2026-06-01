Comment parler de mon handicap ? (réservé aux personnes en situation de handicap), Toulouse – DT HAUTE GARONNE, Toulouse

Comment parler de mon handicap ? (réservé aux personnes en situation de handicap) Mardi 16 juin, 10h00 Toulouse – DT HAUTE GARONNE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T10:00:00+02:00 – 2026-06-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T10:00:00+02:00 – 2026-06-16T12:00:00+02:00

Cet atelier a pour objectifs d’amener les participants à savoir : – s’ils doivent mentionner la RQTH sur leur CV et de quelle manière – aborder leur handicap en entretien avec un argumentaire construit et positif – s’il est important de le mentionner sur la lettre de motivation D’une manière plus générale, les participants seront en mesure de parler de leur RQTH en termes positifs, factuels, et savoir aborder leurs besoins de compensation. Atelier en deux dates : 16 juin 2026 1 rdv pour le coach

Toulouse – DT HAUTE GARONNE 31100 Toulouse Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/667594 »}]

Cet atelier a pour objectifs d’amener les participants à savoir : – s’ils doivent mentionner la RQTH sur leur CV et de quelle manière – aborder leur handicap en entretien avec un argumentaire construi Insertion Se préparer