Au fil des chroniques des capitouls, Archives municipales, Toulouse

Au fil des chroniques des capitouls Samedi 27 juin, 09h30 Archives municipales Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Un atelier qui permet d’aborder la ville ancienne sous différentes facettes, comme aussi la vie et les préoccupations quotidiennes des Toulousains du Moyen-Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

Un atelier qui permet de se plonger au cœur des Archives en mobilisant toute une variété de documents annexes venant nourrir la thématique choisie :

Épisode # 20 : les duels.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQSQA2mInFh5Lo-pa5qINmetUNUtLMTdRM0E3QzRaUEU2RUxFVlhKUjFLTCQlQCN0PWcu&route=shorturl »}] Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène

Venez découvrir le trésor des Archives : les chroniques annuelles des capitouls, rédigées et ornées de portraits peints depuis 1295 jusqu’en 1797.