Quel cirque !, Médiathèque des Izards, Toulouse

Quel cirque ! Samedi 27 juin, 10h30 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Samedi 27 juin – 10h30

Un rendez-vous musical pour les familles autour d’albums jeunesse sur le monde du cirque.

Les lectures sont entremêlées de chants, de sons, de bruitages. Cet univers sonore se déploie en direct à la voix, l’accordéon, ainsi qu’avec d’autres instruments en lien avec les histoires (boomwhakers, tongue drums, kazoo…).

Cette proposition se veut un moment de partage, d’écoute, de cocooning sonore pour les familles. Petits et grands pourront découvrir des comptines et des chansons de toujours ou créées pour l’occasion, vocaliser, rêver, observer, participer rythmiquement avec les mains, les pieds, la langue…

Chansons à gestes, comptines, percussions corporelles, seront autant de propositions pour accompagner la parentalité et créer du lien dans la vie des familles.

Distribution : Magali Germain (lecture, acrobaties vocales et instrumentales).

Médiathèque des Izards

Durée : 30 min – De 6 mois à 5 ans

Sur inscription au 05 31 22 94 70

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]

par la Compagnie Le chant de la baleine à bosse – CIRQUE