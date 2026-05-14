LE JARDIN MUSICAL DE TOULOUSE PARC DE LA VILLA MERICANT Toulouse

Toulouse

LE JARDIN MUSICAL DE TOULOUSE

PARC DE LA VILLA MERICANT 64 Rue du 10 Avril Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Dans la quiétude d’un jardin public, vous êtes conviés en fin d’après-midi et en début de soirée, à écouter de petites formes musicales !

Venez en famille ou entre amis, profiter d’un moment de détente dans un écrin de verdure à deux pas du centre-ville. Au programme de cette douce soirée, de la musique !

Samedi 27 juin

Porté par le souffle des vents, le guitariste et compositeur toulousain Jérémy Rollando dévoile son nouvel album ZEF, une odyssée instrumentale qui trace ses sillons entre l’Atlantique et la Méditerranée. Après plus de cinquante concerts autour de son album La Montgolfière, ce jeune musicien prometteur revient avec une musique vagabonde, libre et lumineuse, à écouter les pieds dans l’eau ou dans l’herbe du Jardin Musical, sous le ciel toulousain !

Jérémy est né dans le bouillon musical toulousain, sa musique a grandi comme le basilic au milieu des tomates, aux côtés d’artistes tels que Bernardo Sandoval, Serge Lopez, Kiko Ruiz, Renaud Garcia-Fons.. Il cultive un jeu de guitare à la fois lyrique et incandescent, où le jazz dialogue avec le flamenco, la musique classique et les musiques du monde.

Dimanche 28 juin

Les Fils de ta mère est un collectif toulousain de plus ou moins chanteurs depuis 2012, monteurs de cabarets autour de répertoires thématiques, de répertoires de chanteuses-chanteurs. Aujourd’hui c’est en trio que Manu Galure, Simon Chouf et Gaël Carigand, chantent ces chansons, connues, oubliées, insolites.

Une fois, ils revisitent l’œuvre d’Anne Sylvestre, d’Higelin ou de Barbara, une autre, ils choisissent un thème et partent à la pêche aux airs qui tournent autour. On a pu entendre des chansons sur des sujets aussi variés que La route , Les drogues , Les prénoms ou bien encore La guerre .

Pour l’occasion, le spectacle se fera autour des chansons sur Le jardin, les arbres, la nature … En partie improvisé, et ressemblant à une soirée entre copains où trois des invités monopolisent la parole.

Les Fils de Ta Mère font ainsi perdurer la longue tradition des reprises de chansons, des gouailleurs et des jongleurs de foire, et s’approprient le répertoire avec suffisamment d’irrespect et d’amour que ce n’est même pas ennuyeux. Rien n’est trop prévu, rien n’est interdit, tout est possible, tout est permis…

Restauration sur place. 12 .

PARC DE LA VILLA MERICANT 64 Rue du 10 Avril Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie contact.apoirc@gmail.com

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English :

In the quiet of a public garden, late afternoon and early evening, you’re invited to listen to small musical forms!

L’événement LE JARDIN MUSICAL DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE