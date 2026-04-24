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Le Chapoto, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Le Chapoto, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Le Chapoto, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Danièle Damin - Toulouse

Adresse : 122 Route d'Albi 31200 toulouse

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Le Chapoto Samedi 27 juin, 10h30 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Samedi 27 juin – 10h30
Le Chapoto n’est pas une histoire : c’est une invitation à la fantaisie. Un délicieux instant de spectacle ! On est d’abord accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE. Et puis il trouve un nez…
Petit cirque d’objets d’une trentaine de minutes avec balais, serpillère, papier toilette et autres balayettes, dans ce spectacle nous proposons à notre jeune public d’assister à une représentation de cirque, un peu décalé certes, les parents en jugeront.
Les objets ont été choisis afin de permettre aux tout-petits de reconnaître cette grande famille du ménage et de l’entretien.
Du dompteur en passant par l’acrobate, et le clown.
Rien n’est présenté au hasard…
Alors, bon spectacle !

  • François Duporge : manipulation, construction, scénographie
  • Sophie Briffaut : mise en scène, conception, création
  • Compagnie Bachi-Bouzouk Production

Médiathèque Danièle Damin
Durée : 25 min – À partir de 1 an
Sur inscription au 05 34 24 50 42 ou à mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 24 50 42 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr »}]
Compagnie Bachi Bouzouk Production – CIRQUE

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