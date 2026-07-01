DE LA TESSELLE A LA MOSAIQUE Montmaurin
jeudi 16 juillet 2026 · Montmaurin
Informations pratiques
Montmaurin
DE LA TESSELLE A LA MOSAIQUE
VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
De tesselles en tesselles
Les mosaïques sont fascinantes des milliers de petites tesselles sont posées les unes à côté des autres, agencées selon un motif préalables et organisées d’après leurs couleurs.
Ainsi, à Montmaurin, un ensemble incroyable de mosaïque vous est présenté certaines sont visibles dans la chapelle qui jouxte la villa de la Hillère, d’autres sont encore sur le site de la villa Lassalles, matérialisant le faste des habitants de l’Antiquité.
Durant l’atelier, réalisez patiemment votre mosaïque, tesselles après tesselles pour un résultat digne d’un artisan romain !
Atelier réservé aux enfants, à partir de 7 ans. 1 adulte accompagnant requis
Sur réservation en ligne .
VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94
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English :
From Tessera to Tessera
Mosaics are fascinating: thousands of tiny tesserae are laid side by side, arranged according to a predetermined pattern and organized by color.
L’événement DE LA TESSELLE A LA MOSAIQUE Montmaurin a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE