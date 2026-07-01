Informations pratiques

Montmaurin

DE LA TESSELLE A LA MOSAIQUE

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

De tesselles en tesselles

Les mosaïques sont fascinantes des milliers de petites tesselles sont posées les unes à côté des autres, agencées selon un motif préalables et organisées d’après leurs couleurs.

Ainsi, à Montmaurin, un ensemble incroyable de mosaïque vous est présenté certaines sont visibles dans la chapelle qui jouxte la villa de la Hillère, d’autres sont encore sur le site de la villa Lassalles, matérialisant le faste des habitants de l’Antiquité.

Durant l’atelier, réalisez patiemment votre mosaïque, tesselles après tesselles pour un résultat digne d’un artisan romain !

Atelier réservé aux enfants, à partir de 7 ans. 1 adulte accompagnant requis

Sur réservation en ligne .

VILLA GALLO ROMAINE Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94

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English :

From Tessera to Tessera

Mosaics are fascinating: thousands of tiny tesserae are laid side by side, arranged according to a predetermined pattern and organized by color.

L’événement DE LA TESSELLE A LA MOSAIQUE Montmaurin a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE