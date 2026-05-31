De la Tour au Moulin de Laroque-des-Arcs, église de Laroque-des-Arcs, Bellefont-La Rauze, Bellefont-La Rauze

De la Tour au Moulin de Laroque-des-Arcs Samedi 27 juin, 11h00 église de Laroque-des-Arcs, Bellefont-La Rauze Lot

Gratuit, rendez-vous devant le parvis de l’église de Laroque-des-Arcs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Une visite pour prendre le temps, une invitation à regarder autrement et à (re)découvrir la richesse du patrimoine local, de la tour au moulin de Laroque-des-Arcs (commune de Bellefont-La Rauze).

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Visite thématique « tours et détours » visite moulin

Q.Joerger, Ville de Cahors