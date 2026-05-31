De la Tour au Moulin de Laroque-des-Arcs, église de Laroque-des-Arcs, Bellefont-La Rauze, Bellefont-La Rauze
De la Tour au Moulin de Laroque-des-Arcs, église de Laroque-des-Arcs, Bellefont-La Rauze, Bellefont-La Rauze samedi 27 juin 2026.
De la Tour au Moulin de Laroque-des-Arcs Samedi 27 juin, 11h00 église de Laroque-des-Arcs, Bellefont-La Rauze Lot
Gratuit, rendez-vous devant le parvis de l’église de Laroque-des-Arcs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Une visite pour prendre le temps, une invitation à regarder autrement et à (re)découvrir la richesse du patrimoine local, de la tour au moulin de Laroque-des-Arcs (commune de Bellefont-La Rauze).
église de Laroque-des-Arcs, Bellefont-La Rauze 46090 Bellefont-La Rauze Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565208891 »}]
Visite thématique « tours et détours » visite moulin
Q.Joerger, Ville de Cahors