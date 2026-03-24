De la vannerie au milieu d’un verger

Parking du lac de Lorlanges Lorlanges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir le lac de Lorlanges et son verger de vieilles variétés fruitières. Au programme déambulation abordant les spécificités de ce site naturel avec le CEN Auvergne et réalisation d’un atelier vannerie sauvage animé par Les Brindilleuses.

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Parking du lac de Lorlanges Lorlanges 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 11 21 32 lorene.gachet@cen-auvergne.fr

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English :

Come and discover Lake Lorlanges and its orchard of old fruit varieties. On the program: a stroll around the site with the CEN Auvergne and a wild basketry workshop led by Les Brindilleuses.

L’événement De la vannerie au milieu d’un verger Lorlanges a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne