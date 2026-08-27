De la vigne au verre, découvrez les secrets de nos vins Les Vignes de Jeanne Les Arbillons Sologny

jeudi 17 septembre 2026 · Les Vignes de Jeanne - Les Arbillons · Sologny

Informations pratiques

Sologny

De la vigne au verre, découvrez les secrets de nos vins

Les Vignes de Jeanne – Les Arbillons 1 Le Cottier Sologny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 11:00:00

fin : 2026-10-01 12:30:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01

À mi-chemin entre Cluny et Mâcon, le Domaine des Arbillons est niché au cœur des vignes de Sologny. C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que nous vous invitons à partager notre passion de la vigne et du vin, ainsi que le savoir-faire qui anime notre travail au quotidien.

La visite s’ouvre sur une promenade dans les vignes qui entourent le domaine. Nous vous y dévoilons nos pratiques culturales, guidées par le respect de nos terroirs et inscrites dans une démarche de Haute Valeur Environnementale.

L’expérience se poursuit dans notre cave à fûts et notre chai, où nous vous faisons découvrir les différentes étapes de l’élaboration de nos vins blancs et rouges, de la vinification à l’élevage.

Enfin, la visite s’achève sur notre terrasse, qui offre un panorama privilégié sur le vignoble de Mâcon Milly-Lamartine et les paysages alentours. Dans ce cadre exceptionnel, vous dégusterez une sélection de nos cuvées : Saint-Véran, Pouilly-Fuissé, Beaujolais Leynes, Bourgogne Chardonnay, ainsi que nos Mâcon Milly-Lamartine en rouge et en blanc. .

Les Vignes de Jeanne – Les Arbillons 1 Le Cottier Sologny 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 78 05 contact@lesvignesdejeanne.fr

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English : De la vigne au verre, découvrez les secrets de nos vins

L’événement De la vigne au verre, découvrez les secrets de nos vins Sologny a été mis à jour le 2026-09-02 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II