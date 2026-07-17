De la Vigne aux Arts au château d’Osmond Château d’Osmond Cissac-Médoc

Informations pratiques

Cissac-Médoc

De la Vigne aux Arts au château d’Osmond

Château d’Osmond 36 Route des Gûnes Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 09:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-16

L’office de Tourisme Médoc Vignoble vous informe

Pendant ces trois jours, le Château d’Osmond ouvre les portes de son chai à la Galerie des Arts du Savoir-Faire Médocain. Les œuvres de trois peintres Valérie Ancel, Hervé Chaperon et Marc Picauville y seront mises à l’honneur, dans un cadre propice à la découverte et au partage. Le domaine proposera également la dégustation de ses vins.

Cet événement vous est proposé dans le cadre du week-end Vignobles en Scène. .

Château d’Osmond 36 Route des Gûnes Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 74 36 25 contact@chateaudosmond.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De la Vigne aux Arts au château d’Osmond

L’événement De la Vigne aux Arts au château d’Osmond Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-07-17 par Gironde Tourisme