De la Vigne aux Arts au château d’Osmond Château d’Osmond Cissac-Médoc
vendredi 16 octobre 2026 · Château d'Osmond · Cissac-Médoc
Informations pratiques
Cissac-Médoc
De la Vigne aux Arts au château d’Osmond
Château d’Osmond 36 Route des Gûnes Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 09:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-16
L’office de Tourisme Médoc Vignoble vous informe
Pendant ces trois jours, le Château d’Osmond ouvre les portes de son chai à la Galerie des Arts du Savoir-Faire Médocain. Les œuvres de trois peintres Valérie Ancel, Hervé Chaperon et Marc Picauville y seront mises à l’honneur, dans un cadre propice à la découverte et au partage. Le domaine proposera également la dégustation de ses vins.
Cet événement vous est proposé dans le cadre du week-end Vignobles en Scène. .
Château d’Osmond 36 Route des Gûnes Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 74 36 25 contact@chateaudosmond.com
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English : De la Vigne aux Arts au château d’Osmond
L’événement De la Vigne aux Arts au château d’Osmond Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-07-17 par Gironde Tourisme