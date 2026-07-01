Portes ouvertes des crus artisans Château d’Osmond château D’Osmond Cissac-Médoc
vendredi 24 juillet 2026 · château D'Osmond · Cissac-Médoc
Informations pratiques
Cissac-Médoc
Portes ouvertes des crus artisans Château d’Osmond
château D’Osmond 36 Route des Gunes Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Les Crus Artisans du Médoc vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur exploitation viticole ainsi que leurs vins, mais surtout leur état d’esprit, attaché à leur histoire et à leurs racines. Un retour aux sources du vrai métier de vigneron !
La Château d’Osmond vous propose visite du chai et dégustation gratuite de 10h à 19h.
Possibilité de déguster les vins des domaines participants à la MTV de Pauillac, du vendredi au dimanche, aux heures d’ouverture de la MTV. .
château D’Osmond 36 Route des Gunes Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 74 36 25 frederic.morlier@chateaudosmond.com
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English : Portes ouvertes des crus artisans Château d’Osmond
L’événement Portes ouvertes des crus artisans Château d’Osmond Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Médoc-Vignoble
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