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AGENDA · Cissac-Médoc

Portes ouvertes des crus artisans Château d’Osmond château D’Osmond Cissac-Médoc

vendredi 24 juillet 2026 · château D'Osmond · Cissac-Médoc

Portes ouvertes des crus artisans Château d’Osmond château D’Osmond Cissac-Médoc

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
château D'Osmond
Adresse
36 Route des Gunes
Ville
33250 Cissac-Médoc
Département
Gironde
Tarif
0 0 0 Gratuit

Cissac-Médoc

Portes ouvertes des crus artisans Château d’Osmond

château D’Osmond 36 Route des Gunes Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Les Crus Artisans du Médoc vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur exploitation viticole ainsi que leurs vins, mais surtout leur état d’esprit, attaché à leur histoire et à leurs racines. Un retour aux sources du vrai métier de vigneron !
La Château d’Osmond vous propose visite du chai et dégustation gratuite de 10h à 19h.
Possibilité de déguster les vins des domaines participants à la MTV de Pauillac, du vendredi au dimanche, aux heures d’ouverture de la MTV.   .

château D’Osmond 36 Route des Gunes Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 74 36 25  frederic.morlier@chateaudosmond.com

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English : Portes ouvertes des crus artisans Château d’Osmond

L’événement Portes ouvertes des crus artisans Château d’Osmond Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Médoc-Vignoble

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