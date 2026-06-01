De la vigne et des vendanges à Rennes, quelle drôle d’idée ? C’est toute une histoire…de jardins…d’insectes…et de passionnés ! Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes Dimanche 5 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Conférence sur l’évolution et l’histoire des vignes en Bretagne ; atelier autour les pollinisateurs et insectes au jardin. Présentation de spécimens, observations et atelier de construction d’hôtel…

**_À partir de 15h,_** _c__onférence proposée par Philippe Violanti :« il était une fois… l’histoire de la vigne à Rennes et l’aventure du haut Quineleu »._

_**En parallèle, un atelier « à la découverte des insectes »** : les pollinisateurs et insectes au jardin, présentation de spécimens, recherche et observations d’insectes sur le site, croquis et dessins.

Par Hugo Fabre, doctorant en écologie et membre du Cercle des Etudiants Naturalistes Rennais.

Accueil possible d’enfants par groupes successifs de 12 à 15 personnes, **inscription sur place.**_

_**Un autre atelier** aura lieu autour de la construction d’hôtels à insectes, animé par Jean-Claude Jarry, membre actif de la Maison de Quartier Sainte Thérèse et bénévole pour Rennes Jardin.

4 ateliers se succéderont accueillant 3 familles chacun, **inscription obligatoire sur place.**_

_**En accès libre :** des planches à colorier, des jeux de cartes…_

Cette animation s’intègre dans le cadre de l’ouverture estivale 2026, de l’ancienne prison Jacques-Cartier.

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Grâce au dispositif Exporama, l’exposition d’art contemporain _Collection 13_ du Fonds Communal d’Art Contemporain aura lieu pour la première fois dans le bâtiment historique de l’ancienne prison. Au programme : présentation du travail de vingt artistes travaillant à Rennes : peinture, dessin, photographie, vidéo, sculpture. Visite libre ou guidée, gratuit, sans réservation.

En parallèle, animations gratuites sur la période estivale, dans la cour de l’ancienne prison. Ateliers, lectures de contes, improvisations théâtrales, concerts, jeux, conférences, espace pique‑nique & buvette dans la grande cour extérieure.

Ouverture du _19 juin au 26 juillet 2026_, tous les vendredis, samedis et dimanches.

Les _vendredis et samedis_ de _15h à 21h. Les dimanches_ de _15h à 19h._

En cas de mauvais temps, les animations peuvent être annulées (ne sont pas concernées les visites de l’exposition et les visites guidées).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T19:00:00.000+02:00

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projetjacquescartier@rennesmetropole.fr https://ici.rennes.fr/actualites/2025-04-28-jacques-cartier-de-prison-a-projet-citoyen/

Ancienne prison Jacques-Cartier 56 boulevard Jacques-Cartier Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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