De l’Art en Bib’ expos et ateliers

Bibliothèques du Pays des Achards Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-01

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Bibliothèques du Pays des Achards Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

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English :

L’événement De l’Art en Bib’ expos et ateliers Les Achards a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Pays des Achards