»De l’eau d’ici à l’eau de là » théâtre Jusqu’à la dernière goutte par la Cie Les voix du caméléon fête de l’eau

Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 22:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre de la fête de l'eau.

La Cie Les voix du caméléon vous proposera une enquête policière Jusqu’à la dernière goutte où il est question de notre bien commun l’eau.

La fête de l'eau est organisée par le Comité des Fêtes, en partenariat avec la communauté de communes Quercy Bouriane et la mairie de Saint-Germain-du-Bel-Air

Dans le cadre de la fête de l'eau.

La Cie Les voix du caméléon vous proposera une enquête policière Jusqu’à la dernière goutte où il est question de notre bien commun l’eau.

La fête de l'eau est organisée par le Comité des Fêtes, en partenariat avec la communauté de communes Quercy Bouriane et la mairie de Saint-Germain-du-Bel-Air. Un rendez-vous estival à ne pas manquer, pour petits et grands, placé sous le signe de la fête, de la convivialité et de la gratuité.

.

Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 cdf.saintgermain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the water festival.

The Cie Les voix du caméléon will present a detective story Jusqu?à la dernière goutte (Until the last drop) about our common good: water.

The water festival is organized by the Comité des Fêtes, in partnership with the Communauté de communes Quercy Bouriane and the Mairie de Saint-Germain-du-Bel-Air

L’événement »De l’eau d’ici à l’eau de là » théâtre Jusqu’à la dernière goutte par la Cie Les voix du caméléon fête de l’eau Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Gourdon