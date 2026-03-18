»De l’eau d’ici à l’eau de là » théâtre Les Eaux vives par la Cie Les Os Vifs

Salle des fêtes Saint-Cirq-Souillaguet Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

"Nous sommes les filles de Mélusine, les femmes-poissons", chantent les deux sirènes, messagères du monde fantastique et des rivières sauvages.

Laissez vous envoûter par leurs voix singulières pour embarquer dans un voyage poétique et fantastique où les femmes-poissons, entre conte et musique, vous guideront à la découverte des eaux que l’on habite, de l’eau qui nous habite.

"Nous sommes les filles de Mélusine, les femmes-poissons", chantent les deux sirènes, messagères du monde fantastique et des rivières sauvages.

Laissez vous envoûter par leurs voix singulières pour embarquer dans un voyage poétique et fantastique où les femmes-poissons, entre conte et musique, vous guideront à la découverte des eaux que l’on habite, de l’eau qui nous habite.

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Salle des fêtes Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

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English :

"We are the daughters of Mélusine, the fish-women", sing the two mermaids, messengers of the fantastic world and wild rivers.

Let yourselves be bewitched by their singular voices to embark on a poetic and fantastic voyage where the fish-women, between story and music, will guide you to the discovery of the waters we inhabit, the water that inhabits us.

L’événement »De l’eau d’ici à l’eau de là » théâtre Les Eaux vives par la Cie Les Os Vifs Saint-Cirq-Souillaguet a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Gourdon