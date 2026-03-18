»De l’Eau d’Ici à l’Eau de Là », un Projet Culturel de Territoire

Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-04-03

Dans le cadre de la 6ème saison du Projet Culturel de Territoire, De l’eau d’ici à l’eau de là proposé par le service Culture de la CCQB, venez découvrir Sanctuaire, exposition itinérante conçue par Solmiris, qui s’installe sur les espaces publics des communes de la CCQB.

Venez découvrir Les Eaux vives, une fable écologique où les êtres imaginaires se mêlent au monde des rivières, par la Compagnie Les Os Vifs (Lily Jung & Violaine Dargent) et laissez-vous embarquer dans une enquête policière Jusqu’à la dernière goutte, duo théâtral par la Compagnie Les voix du caméléon.

Et encore beaucoup d’autres animations vous attendent.

Dans le cadre de la 6ème saison du Projet Culturel de Territoire, De l’eau d’ici à l’eau de là proposé par le service Culture de la CCQB, venez découvrir Sanctuaire, exposition itinérante conçue par Solmiris, qui s’installe sur les espaces publics des communes de la CCQB.

Venez découvrir Les Eaux vives, une fable écologique où les êtres imaginaires se mêlent au monde des rivières, par la Compagnie Les Os Vifs (Lily Jung & Violaine Dargent) et laissez-vous embarquer dans une enquête policière Jusqu’à la dernière goutte, duo théâtral par la Compagnie Les voix du caméléon.

Et encore beaucoup d’autres animations vous attendent.

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Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

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English :

As part of the 6th season of the Projet Culturel de Territoire, De l?eau d?ici à l?eau de là proposed by the CCQB Culture Department, come and discover Sanctuaire, a traveling exhibition designed by Solmiris, which is being installed in public spaces in CCQB communes.

Come and discover Les Eaux vives, an ecological fable where imaginary beings mingle with the world of rivers, by the Compagnie Les Os Vifs (Lily Jung & Violaine Dargent) and let yourself be embarked on a detective investigation Jusqu?à la dernière goutte, a theatrical duo by the Compagnie Les voix du caméléon.

And many more animations await you.

L’événement »De l’Eau d’Ici à l’Eau de Là », un Projet Culturel de Territoire Gourdon a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Gourdon