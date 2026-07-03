Informations pratiques

Chaumont-sur-Tharonne

De l’eau’tre coté du miroir

place de l’église Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

De l’eau’tre côté du miroir, les bêtes fantastiques

Lymnée, éphémère, phrygane, notonecte…voilà de drôles de noms qui appartiennent à

des petites bêtes mystérieuses vivants dans l’eau. Partons ensemble à leur rencontre

pour les découvrir et les observer. 2 .

place de l’église Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18

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English :

On the other side of the mirror, the fantastical creatures

L’événement De l’eau’tre coté du miroir Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Sologne Tourisme