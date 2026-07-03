De l’eau’tre coté du miroir Chaumont-sur-Tharonne
samedi 8 août 2026 · Chaumont-sur-Tharonne
Informations pratiques
Chaumont-sur-Tharonne
De l’eau’tre coté du miroir
place de l’église Chaumont-sur-Tharonne Loir-et-Cher
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
De l’eau’tre côté du miroir, les bêtes fantastiques
Lymnée, éphémère, phrygane, notonecte…voilà de drôles de noms qui appartiennent à
des petites bêtes mystérieuses vivants dans l’eau. Partons ensemble à leur rencontre
pour les découvrir et les observer. 2 .
place de l’église Chaumont-sur-Tharonne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18
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English :
On the other side of the mirror, the fantastical creatures
L’événement De l’eau’tre coté du miroir Chaumont-sur-Tharonne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Sologne Tourisme