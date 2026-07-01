DE L’ÉGLISE AU CHÂTEAU : BALADE À CLERLANDE, Église de Clerlande, Clerlande

Informations pratiques

DE L’ÉGLISE AU CHÂTEAU : BALADE À CLERLANDE Samedi 19 septembre, 15h00 Église de Clerlande Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le temps d’un parcours allant de l’église Saint Amable aux jardins du Château (ouverts exceptionnellement), venez découvrir, en compagnie d’un conférencier ce riche patrimoine architectural bâti au XIXe siècle par la famille Soubrany de Bénistant.

Remerciements à l’Association Les rêveries du château.

Réservation 04 73 38 99 94 ou sur www.rlv.eu

Église de Clerlande 63720, Clerlande Clerlande 63720 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.rlv.eu »}]

Journées européennes du patrimoine

©Mairie de Clerlande