De l’objet du quotidien à l’objet de musée, Musée des Arts décoratifs, Paris

De l’objet du quotidien à l’objet de musée Samedi 23 mai, 18h30 Musée des Arts décoratifs Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Dix objets à retrouver… mais pourquoi sont-ils au musée ? Avec l’aide des conférencières, enquêtez sur leur histoire, leurs usages et leurs secrets de fabrication, et découvrez ce qui transforme un objet du quotidien en objet de musée.

Musée des Arts décoratifs 107 rue de Rivoli, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 33144555750 https://madparis.fr Fondé en 1864, le musée des Arts décoratifs situé au cœur de Paris conserve l’une des plus importantes collections d’arts décoratifs au monde avec plus d’un million de pièces. À travers ses collections permanentes et ses expositions temporaires, il présente, du Moyen Âge à nos jours, un panorama unique du design, de la mode, du graphisme et de la Publicité. Le musée des Arts décoratifs est encore aujourd’hui une formidable source d’inspiration pour les créateurs, designers et artisans. Mobilier, art de la table, design, mode et textile, bijoux, papiers peints, objets d’art, verre, arts asiatiques, jouets, publicité, dessins, photographies… Du Moyen Âge à nos jours, ses collections témoignent d’une recherche permanente d’harmonie entre le beau et l’utile.

Visite-enquête « De l’objet du quotidien à l’objet de musée »

© Les Arts Décoratifs