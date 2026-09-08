De l’Ombre aux Lumières. La peinture genevoise (1444-1782), Musée d’art et d’histoire, Genève
samedi 26 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
De l’Ombre aux Lumières. La peinture genevoise (1444-1782) Samedi 26 septembre, 11h30 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00
Visite à deux voix avec Victor Lopes, conservateur responsable des ateliers de conservation-restauration du MAH et Frédéric Elsig, professeur à l’Université de Genève
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Visite inaugurale
dr
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