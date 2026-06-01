De Mexina e magie réunion de vulgarisation sur les herbes, Giardino Botanico del Monte Arci, Masullas

De Mexina e magie réunion de vulgarisation sur les herbes Samedi 6 juin, 16h30 Giardino Botanico del Monte Arci Oristano

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Di Mexina e magia est une rencontre avec notre passé : une façon fascinante d’expliquer ce qu’est la « Mexina antiga » – médecine antique populaire – et comment elle se situe dans la fine frontière entre magie et remède, entre prière et espérance. Liée aux herbes, au savoir ancien et à la connaissance profonde que nos grands-mères avaient des propriétés curatives.

Betti Pau nous guidera à la découverte de 20 remèdes de médecine ancienne sarde, à travers le parfum des herbes et avec divers matériaux, utilisés dans le passé pour obtenir la guérison.

Giardino Botanico del Monte Arci Via Cappuccini 59, 09090 Masullas Masullas 09090 Oristano Sardegna +39 3891777100 Le « Jardin Botanique du Mont Arci » est un important point de référence en ce qui concerne la conservation, la protection, la valorisation et la diffusion de quelques-uns des aspects les plus importants et significatifs d’une zone naturelle d’une valeur particulière telle que le territoire du Mont Arci. Un autre objectif fondamental, de caractère paysager, culturel et urbanistique, que l’on a voulu atteindre avec le Jardin Botanique est celui de requalifier et valoriser une zone à grande valeur historique et artistique appartenant à l’ancien Couvent des Capucins (datant du XVIIe siècle), contribuant à la réalisation d’un PÔLE ENVIRONNEMENTAL ET NATURALISTE d’une excellence absolue dans le domaine régional. Dans le même contexte, en plus du jardin botanique qui occupe une superficie d’environ 14.000 mètres carrés, il y a le géomusée Monte Arci, le musée d’histoire naturelle AQUILEGIA, de grands espaces d’exposition pour l’organisation d’expositions et d’événements culturels.

Rendez-vous dans le jardin 2026

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