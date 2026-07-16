De poussière et de glace, Médiathèque Hubert Bouquet, Haverskerque

Informations pratiques

De poussière et de glace Samedi 29 août, 11h00 Médiathèque Hubert Bouquet Nord

Compagnie CHAMPS OUVERTS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Spectacle de théâtre de 45 minutes.

Une personne dans une machine à laver.

Sa première interrogation : pourquoi lui a-t ’on dit de ne pas s’arrêter de tourner ?

C’est le point de départ d’une discussion où elle va se confier, vantant son quartier et commérant sur ses voisins. Car le quartier c’est sa vie, 29 ans qu’elle fait le tour du quartier.

Aujourd’hui c’est son anniversaire et c’est ce jour où elle décide enfin de quitter le quartier seule. Va-t-elle trouver la force de prendre son indépendance, voyager, et découvrir de nouveaux horizons ?

Ou pas.

Médiathèque Hubert Bouquet 85 Rue du Bellot, 59660 Haverskerque Haverskerque 59660 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 40 60 05 »}, {« type »: « email », « value »: « mediathequehubertbouquet@haverskerque.fr »}]

Théâtre

Claire Catherine/Compagnie CHAMPS OUVERTS