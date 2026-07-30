Fête de la tomate et des légumes anciens Haverskerque
dimanche 13 septembre 2026 · Haverskerque
Informations pratiques
Haverskerque
Fête de la tomate et des légumes anciens
Rue du Onze Novembre Haverskerque Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Concours de la plus grosse tomate ! Exposition de milliers de variétés de tomates. Stands de nourriture à base de tomate et de plants de tomates sur près de deux hectares. Animations et tombolas tout au long de la journée !
Concours de la plus grosse tomate ! Exposition de milliers de variétés de tomates. Stands de nourriture à base de tomate et de plants de tomates sur près de deux hectares. Animations et tombolas tout au long de la journée ! .
Rue du Onze Novembre Haverskerque 59660 Nord Hauts-de-France +33 3 28 50 05 23
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English :
Biggest Tomato Contest! An exhibition featuring thousands of tomato varieties. Stalls offering tomato-based foods and tomato seedlings spread across nearly two hectares. Activities and raffles throughout the day!
L’événement Fête de la tomate et des légumes anciens Haverskerque a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Flandre Lys