De poussière et de glace, Salle Georges Daenens, Sailly-sur-la-Lys

Informations pratiques

De poussière et de glace Dimanche 30 août, 11h00 Salle Georges Daenens Pas-de-Calais

Compagnie CHAMPS OUVERTS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T11:00:00+02:00 – 2026-08-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T11:00:00+02:00 – 2026-08-30T12:00:00+02:00

Spectacle de théâtre de 45 minutes.

Une personne dans une machine à laver.

Sa première interrogation : pourquoi lui a-t ’on dit de ne pas s’arrêter de tourner ?

C’est le point de départ d’une discussion où elle va se confier, vantant son quartier et commérant sur ses voisins.

Aujourd’hui c’est son anniversaire et c’est ce jour où elle décide enfin de quitter le quartier seule. Va-t-elle trouver la force de prendre son indépendance, voyager, et découvrir de nouveaux horizons ?

Ou pas.

Salle Georges Daenens 4 Rue du Rietz, 62840 Sailly-sur-la-Lys Sailly-sur-la-Lys 62840 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « vloridan@sailly.info »}, {« type »: « email », « value »: « biblio@sailly.info »}]

Théâtre

Claire CATHERINE/Compagnie CHAMPS OUVERTS