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De Sémaphore en Phare Aventure nature sur le GR 34 Plounéour-Brignogan-plages

De Sémaphore en Phare Aventure nature sur le GR 34 Plounéour-Brignogan-plages vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Sémaphore de Brignogan

Ville : 29890 Plounéour-Brignogan-plages

Département : Finistère

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Plounéour-Brignogan-plages

De Sémaphore en Phare Aventure nature sur le GR 34

Sémaphore de Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:30:00
fin : 2026-05-22 18:30:00

Date(s) :
2026-05-22

Explorez la laisse de mer, observez, apprenez à lire le paysage et découvrez la biodiversité au fil de récits maritimes. Une initiation à la cuisine nomade complète l’expérience, autour des plantes et algues comestibles du littoral.
Sur inscription.   .

Sémaphore de Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60 

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English :

L’événement De Sémaphore en Phare Aventure nature sur le GR 34 Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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