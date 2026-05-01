Plounéour-Brignogan-plages

Sortie découverte des algues

parking du Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-05-18 2026-06-15 2026-06-16 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-31 2026-09-11

Les algues n’auront plus de secret pour vous ! L’équipe Brigoudou vous fera découvrir sur l’estran, les principales algues alimentaires (1h30). Un apprentissage culinaire et une belle dégustation dans une salle communale (1h30), complètent cette sortie et pour terminer l’après-midi, la visite commentée du musée vous est offerte.

Les horaires seront communiqués lors de l’inscription et en fonction de la marée.

Sur réservation .

parking du Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 31 90 07 73

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English : Sortie découverte des algues

L’événement Sortie découverte des algues Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-28 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne