Plounéour-Brignogan-plages

Initiation au modelage en céramique Création d’un pot en grès

52 avenue général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09 16:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Prenez une pause ! Recentrez-vous sur l’essentiel et laissez-vous guider par la terre…

Venez créer votre pot en grès et laissez libre votre imagination sur une séance de 2h.

Informations pratiques

– Matériel fourni

– A partir de 10 ans

– Durée 2h

– Uniquement sur réservation au 06 88 17 91 40

– Atelier uniquement ouvert sur RV

– d’autres dates possibles sur demande .

52 avenue général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 88 17 91 40

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English :

L’événement Initiation au modelage en céramique Création d’un pot en grès Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne