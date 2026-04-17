Initiation au modelage en céramique Création d’un pot en grès Plounéour-Brignogan-plages
Initiation au modelage en céramique Création d’un pot en grès Plounéour-Brignogan-plages samedi 9 mai 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Initiation au modelage en céramique Création d’un pot en grès
52 avenue général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 16:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Prenez une pause ! Recentrez-vous sur l’essentiel et laissez-vous guider par la terre…
Venez créer votre pot en grès et laissez libre votre imagination sur une séance de 2h.
Informations pratiques
– Matériel fourni
– A partir de 10 ans
– Durée 2h
– Uniquement sur réservation au 06 88 17 91 40
– Atelier uniquement ouvert sur RV
– d’autres dates possibles sur demande .
52 avenue général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 88 17 91 40
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English :
L’événement Initiation au modelage en céramique Création d’un pot en grès Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-04-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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