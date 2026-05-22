Plounéour-Brignogan-plages

De sémaphore en phare

Parking du sémaphore Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Partez pour une immersion nature entre le Sémaphore de Brignogan et le phare de Pontusval, au cœur des paysages emblématiques de la Côte des Légendes. Le long du GR34, petits et grands explorent dunes, hauts de plage et trésors de la laisse de mer à travers une expérience où l’on observe, touche, goûte et crée.

Découvrez les étonnantes adaptations des plantes littorales, initiez-vous à une cuisine nomade à partir de plantes comestibles et réalisez votre herbier itinérant. Entre découvertes naturalistes, patrimoine maritime et légendes locales, la balade s’achève face au phare par la rencontre du dragon de Pontusval, gardien mythique des lieux.

Informations pratiques

Durée 2h environ

Rdv Parking du sémaphore Plounéour-Brignogan-Plages

Visite disponible en 4 langues français, anglais, italien, espagnol

Tout public dès 4 ans.

Prévoir une tenue adaptée à la météo chaussures confortables, coupe vent, chapeau, protection solaire et gourde avec de l’eau. Matériel inclus Loupes, plaquettes herbier, sachets d’explorateurs

Réservation en ligne Paiement sur place

Annulation gratuite .

Parking du sémaphore Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement De sémaphore en phare Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne