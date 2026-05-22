De sémaphore en phare Plounéour-Brignogan-plages
De sémaphore en phare Plounéour-Brignogan-plages mercredi 22 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
De sémaphore en phare
Parking du sémaphore Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Partez pour une immersion nature entre le Sémaphore de Brignogan et le phare de Pontusval, au cœur des paysages emblématiques de la Côte des Légendes. Le long du GR34, petits et grands explorent dunes, hauts de plage et trésors de la laisse de mer à travers une expérience où l’on observe, touche, goûte et crée.
Découvrez les étonnantes adaptations des plantes littorales, initiez-vous à une cuisine nomade à partir de plantes comestibles et réalisez votre herbier itinérant. Entre découvertes naturalistes, patrimoine maritime et légendes locales, la balade s’achève face au phare par la rencontre du dragon de Pontusval, gardien mythique des lieux.
Informations pratiques
Durée 2h environ
Rdv Parking du sémaphore Plounéour-Brignogan-Plages
Visite disponible en 4 langues français, anglais, italien, espagnol
Tout public dès 4 ans.
Prévoir une tenue adaptée à la météo chaussures confortables, coupe vent, chapeau, protection solaire et gourde avec de l’eau. Matériel inclus Loupes, plaquettes herbier, sachets d’explorateurs
Réservation en ligne Paiement sur place
Annulation gratuite .
Parking du sémaphore Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne
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English :
L’événement De sémaphore en phare Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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