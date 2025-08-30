De tête en cape – Cie Balkis Moutashar Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

De tête en cape – Cie Balkis Moutashar Samedi 21 mars 2026, 16h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T16:00:00 – 2026-03-21T17:00:00

Fin : 2026-03-21T16:00:00 – 2026-03-21T17:00:00

De tête en cape vous entraîne dans le monde fantasmagorique de l’enfance, où le travestissement est roi. Les frontières de l’imaginaire s’effacent, et tout devient permis ! Dans un duo éblouissant, deux danseurs se prêtent au jeu de la métamorphose, se parant des atours de personnages mythiques tout droit sortis des contes et des songes d’enfant. Dans ce foisonnant et troublant bestiaire, ils se libèrent des codes pour devenir des êtres hybrides, aux mouvements singuliers, transgressant les conventions… Car ces costumes se transforment, jouant d’associations imprévues et presque surréalistes, qui font apparaître tantôt une princesse à tête de grenouille, tantôt un superman aux pattes d’ours.

Lieu Grande Salle du Théâtre

Durée 50 mn

Expérience pour les 5 ans et +

tarif P’tit Monsigny (3€/6€)

spectacle présenté en coréalisation avec L’échangeur-CDCN Hauts-de-France dans le cadre du festival Kidanse

Le spectacle sera suivi le samedi 21 mars à 17h d’un bal costumé au foyer du théâtre proposé par les artistes de la compagnie Balkis Moutashar !

accès au bal = Gratuit sur réservation à la billetterie du Théâtre Monsigny

Une représentation scolaire aura lieu le vendredi 20 mars à 14h30

Mentions de production

Chorégraphie Balkis Moutashar Avec Sonia Darbois, Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac Scénographie Claudine Bertomeu Costume Christian Burle Création sonore Géraldine Foucault Création lumière Samuel Dosière

Production association Kakemono Coproductions Ballet National de Marseille (dans le cadre de l’accueil studio 2018), Compagnie Système Castafiore (Grasse), la fabrique Mimont (Cannes). Soutiens Régie Culturelle Scènes et Cinés et KLAP Maison pour la danse à Marseille.Pour ce projet, la compagnie Balkis Moutashar a reçu l’aide de la DRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de la Région Sud, du Département des Bouches-du-Rhône et de la Ville de Marseille.

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

DANSE // JEUNE PUBLIC // Temps fort Les Bonnes Ondes