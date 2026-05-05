De Villeurbanne au Teil à vélo : La coopération en selle, Hôtel de Ville Le Teil, Le Teil

De Villeurbanne au Teil à vélo : La coopération en selle 22 – 25 mai Hôtel de Ville Le Teil Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T08:00:00+02:00 – 2026-05-25T15:00:00+02:00

Pourquoi de Villeurbanne au Teil ? Parce que les deux villes sont engagées depuis 2023 dans une sorte de jumelage, fondé sur les solidarités villes-campagnes.

Nous voulons ainsi les relier pour symboliser cette coopération, à travers un événement festif, convivial et intergénérationnel, tout en promouvant le voyage à vélo.

Pour qui ? Toute personne motivée !

Organisation :

Rejoignez-nous à vélo pour tout le trajet, ou pour une ou plusieurs étapes.

70 km par jour environ.

Nuits sous tente ou en dur (type gymnase).

Soirées conviviales à chaque étape, avec un programme d’animations à venir.

Repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) compris.

Vous devez prévoir vos billets de train aller et/ou retour.

Prix libre et conscient :

Chacun·e participe en fonction de ses moyens financiers et du sens qu’iel y met.

Plusieurs prix sont indiqués pour donner des ordres d’idées. Il est possible de choisir le montant de sa participation.

Il est tout à fait possible de venir gratuitement.

Itinéraire :

Le trajet se fera presque exclusivement sur la via rhôna, qui est une piste cyclable qui longe le Rhône. Elle est très sécurisée, et adaptée à tous les niveaux car le trajet est plat.

A chaque étape, nous nous arrêterons à proximité d’une gare, qui vous permet de nous rejoindre ou de repartir quand vous voulez.

Vendredi 22 mai matin : Départ de l’hôtel de Ville de Villeurbanne → Saint-Pierre de Boeuf

Samedi 23 mai : Départ de Saint-Pierre de Boeuf → Bourg-lès-Valence

Dimanche 24 mai : Départ de Bourg-lès-Valence → Le Teil

Lundi 25 mai (férié) : Découverte du Teil à vélo

Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous !

Lien d’inscription : https://www.helloasso.com/associations/association-pour-le-developpement-des-cooperations-territoriales/evenements/la-cooperation-en-selle-3-jours-sur-de-velo-pour-relier-villeurbanne-au-teil

Plus d’informations : Mathilde PAUL au 07.86.17.49.44

Hôtel de Ville Le Teil 3 rue de l’Hôtel de Ville 07400 LE TEIL Le Teil 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-pour-le-developpement-des-cooperations-territoriales/evenements/la-cooperation-en-selle-3-jours-sur-de-velo-pour-relier-villeurbanne-au-teil »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-pour-le-developpement-des-cooperations-territoriales/evenements/la-cooperation-en-selle-3-jours-sur-de-velo-pour-relier-villeurbanne-au-teil »}]

Rejoignez la caravane de la coopération territoriale, en reliant Villeurbanne au Teil, à vélo, le long de la Via Rhôna !