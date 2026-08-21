UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jungholtz

Déambulation, 10 rue de l’usine, Jungholtz

samedi 19 septembre 2026 · 10 rue de l'usine · Jungholtz

Déambulation, 10 rue de l’usine, Jungholtz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
10 rue de l'usine
Adresse
68500 Jungholtz
Ville
68500 Jungholtz
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Déambulation Samedi 19 septembre, 14h00 10 rue de l’usine Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Déambulation exceptionnelle dans le village pour découvrir les trois usines Latscha/SACM à Jungholtz et son patrimoine industriel dont la machine à vapeur, le compresseur et la turbine.
Gratuit, sans inscription.

10 rue de l’usine 68500 Jungholtz Jungholtz 68500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Déambulation exceptionnelle dans le village pour découvrir les trois usines Latscha/SACM à Jungholtz et son patrimoine industriel dont la machine à vapeur, le compresseur et la turbine.

©Bertrand Risacher

À voir aussi à Jungholtz (Collectivité européenne d'Alsace)