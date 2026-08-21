Déambulation, 10 rue de l’usine, Jungholtz
samedi 19 septembre 2026 · 10 rue de l'usine · Jungholtz
Informations pratiques
Déambulation Samedi 19 septembre, 14h00 10 rue de l’usine Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Déambulation exceptionnelle dans le village pour découvrir les trois usines Latscha/SACM à Jungholtz et son patrimoine industriel dont la machine à vapeur, le compresseur et la turbine.
Gratuit, sans inscription.
10 rue de l’usine 68500 Jungholtz Jungholtz 68500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Déambulation exceptionnelle dans le village pour découvrir les trois usines Latscha/SACM à Jungholtz et son patrimoine industriel dont la machine à vapeur, le compresseur et la turbine.
©Bertrand Risacher
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