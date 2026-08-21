Déambulation, 10 rue de l’usine, Jungholtz

Informations pratiques

Déambulation Samedi 19 septembre, 14h00 10 rue de l’usine Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Déambulation exceptionnelle dans le village pour découvrir les trois usines Latscha/SACM à Jungholtz et son patrimoine industriel dont la machine à vapeur, le compresseur et la turbine.

Gratuit, sans inscription.

10 rue de l’usine 68500 Jungholtz Jungholtz 68500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Déambulation exceptionnelle dans le village pour découvrir les trois usines Latscha/SACM à Jungholtz et son patrimoine industriel dont la machine à vapeur, le compresseur et la turbine.

©Bertrand Risacher