Déambulation citadine autour de l’Art déco Péronne

Déambulation citadine autour de l’Art déco

Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 15:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Le printemps de l’Art déco est un événement incontournable mettant en avant le patrimoine unique de la Reconstruction. La mission Pays d’Art et d’histoire vous propose de partir à la découverte ou à la redécouverte de cette esthétique du XXe siècle.

Péronne est reconstruite durant l’entre-deux- guerres dans un style éclectique parmi lequel figure l’Art déco. Le temps d’une balade, découvrez l’histoire d’une ville résiliente à travers les façades qui ornent ses rues.

Sur réservation via notre billetterie en ligne ou auprès de l’office de tourisme.

Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

English :

Le printemps de l’Art déco is a not-to-be-missed event highlighting the unique heritage of the Reconstruction period. The Pays d’Art et d’Histoire mission invites you to discover or rediscover this twentieth-century aesthetic.

Péronne was rebuilt between the wars in an eclectic style, including Art Deco. Take a stroll and discover the history of a resilient town through the facades that adorn its streets.

Bookable via our online ticketing service or at the tourist office.

