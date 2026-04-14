Déambulation dans le jardin médiéval, Jardin médiéval, Saint-Sauvant

Déambulation dans le jardin médiéval 5 – 7 juin Jardin médiéval Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Découverte du jardin d’inspiration médiévale communal, entretenu avec l’aide d’une association locale.

Jardin médiéval Place Gilberte Bouquet, 17610 Saint-Sauvant Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 91 50 10 http://stsauvant17.fr https://www.facebook.com/mairie.stsauvant/ Conçu dans la tradition des jardins monastiques du Moyen Âge, ce jardin adopte un plan en croix et une composition carrée, forme géométrique considérée comme idéale par les moines de l’époque. Chemin piétonnier

Parking Gilberte Bouquet à proximité immédiate

Découverte du jardin d’inspiration médiévale communal, entretenu avec l’aide d’une association locale.

©mairiesaintsauvant